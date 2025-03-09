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Marjinal gruplardan provokasyon! Suriye Başkonsolosluğu için çevre tedbiri alındı

Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yapıldığının tespit edildiğini bildiren Şişli Kaymakamlığı, ilçede her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de Şişli'de bulunan Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu için alınan çevre tedbiri kapsamında bazı yolları trafiğe kapatarak alternatif güzergahlar belirledi.

HABER MERKEZİ - AA9 Mart 2025 Pazar 07:55 - Güncelleme:
Marjinal gruplardan provokasyon! Suriye Başkonsolosluğu için çevre tedbiri alındı
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Suriye'nin Lazkiye ve Tartus gibi sahil bölgesinde devrik rejim güçlerinin silahlı saldırıya geçmesinin ardından Şam yönetimi tarafından başlatılan operasyonlara yönelik Türkiye'de "Alevi katliamı yapılıyor" yalanı servis edildi.

MARJİNAL GRUPLARDAN SURİYE PROVOKASYONU

Fondaş basının ve sosyal medya yayınlarının etkisiyle kısa sürede yayılan provokasyon maksatlı iddialar sonrası çeşitli marjinal grupların Suriye Başkonsolosluğunun olduğu Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

ŞİŞLİ'DE TOPLANTI, GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE BASIN AÇIKLAMASI YAPILMASI 3 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Şişli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyeceğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli ilçemizde 9-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."

ŞİŞLİ'DEKİ SURİYE BAŞKONSOLOSLUĞU İÇİN ÇEVRE TEDBİRİ ALINARAK ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Şişli'de bulunan Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu için alınan çevre tedbiri kapsamında bazı yolları trafiğe kapatarak alternatif güzergahlar belirledi.

Bazı dernek ve grupların öğle saatlerinde Başkonsolosluk önünde eylem çağrısı yapması üzerine emniyet ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.

Ekipler, kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları belirledi.

Bu sabah 08.00 itibarıyla eylem sonuna kadar kapatılacak yollar, Maçka Caddesi-Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Caddesi kesişimi, Teşvikiye Caddesi-Maçka Caddesi kesişiminden Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye Sokak olarak belirlendi.

Alternatif güzergahlar ise Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak ve Mim Kemal Öke Caddesi olarak duyuruldu.

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