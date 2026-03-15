İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmaya konu olayla ilgili İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen mal varlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mine Tozlu Biçer