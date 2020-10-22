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Markar Esayan'a son görev: Törene Başkan Erdoğan da katıldı

51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Markar Esayan için, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde dini tören düzenlendi. Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan tören öncesi Patrik Sahak Maşalyan ile görüştü.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 14:10 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 14:10
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için cenaze töreninin düzenleneceği Kumkapı Meryem Ana Ermeni Kilisesi önüne geldi.

Erdoğan, kendisini karşılayan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ile Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla 1461 yılında kurulan Türkiye Ermenileri Patrikliğine geçti.

Burada bir süre Maşalyan ile görüşen Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esayan için dini törenin düzenleneceği Meryem Ana Ermeni Kilisesi'ne geçti.

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