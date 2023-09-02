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Market çalışanına bıçaklı saldırı kamerada

Beylikdüzü'nde müşterinin bıçaklı saldırısına uğrayan market çalışanı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 12:30 - Güncelleme:
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Dün Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki markete gelen müşteri, taşkınlık yapınca çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı.

Yaklaşık 10 dakika sonra elinde bıçakla tekrar markete gelen müşteri çalışanlara saldırdı.

Aydın Karay'ı karın ve sırt bölgesinden bıçaklayarak yaralayan şüpheli geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Karay, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- OTOMOBİLİN GELİŞ GÜZERGAHINDA BEKLEYEN EKİPLER, ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüphelinin 34 ET 1499 plakalı araçla olay yerinden kaçtığını daha sonra 34 EBU 962 plakalı otomobile bindiğini tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi'nden Anadolu Yakası'na geçen şüpheli aracın sonrasında tekrar Avrupa Yakası'na döndüğünü belirleyen polis ekipleri, otomobilin geliş güzergahında beklemeye başladı.

Ekipler, Kavaklı Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde önü kesilerek durdurdukları araçtaki şüpheli Y.C.T'yi gözaltına aldı.

Bu arada, şüphelinin elinde bıçakla marketin içinde koşuşturması, şahsı görenlerin de kaçmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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