  Market dönüşü feci ölüm! Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Güncel

Market dönüşü feci ölüm! Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı

Market dönüşü yaşanan faciada yaşlı kadın minibüsün altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

19 Şubat 2026 Perşembe 11:33
Market dönüşü feci ölüm! Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
İstanbul Beylikdüzü'nde market alışverişinden dönen yaşlı kadın servis minibüsü altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, market alışverişinden dönen 80 yaşındaki Şükran Poyraz karşıdan karşıya geçmeye çalışırken seyir halindeki servis minibüsü altında kaldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşup sağlık ekibi çağırdı. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Poyraz'ın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Popüler Haberler
