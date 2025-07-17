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Market yağmacıları gözaltında: Gaziantep'te 3 milyon liralık vurgun!

Gaziantep'te, bir zincir marketin bankaya yatırılmak üzere götürülen parasının gasbedilmesiyle ilgili yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Market yağmacıları gözaltında: Gaziantep'te 3 milyon liralık vurgun!
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14 Temmuz'da meydana gelen olayda, zincir market çalışanı İ.Ç, markete ait 3 milyon lirayı bankaya yatırmak için yola çıktı.

Değirmiçem Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiğinde, motosikletli 2 kişi tarafından önü kesilerek silahla alıkonulduğu ve ıssız bir yere götürülerek İ.Ç'deki paranın silah zoruyla gasbedildiği iddiası üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük araştırma sonucunda, 15 kilometrelik alan tarandı, yaklaşık 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı.

SOYGUNCULARLA İŞBİRLİĞİ YAPMIŞ

Ekipler, market çalışanı İ.Ç'nin soyguncularla işbirliği yaptığını, olaya soygun süsü vermek istediklerini, soygunu G.Ç, M.Ç, E.K, Y.K. ve B.A. ile birlikte gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılardan B.A. Bursa'da, diğer zanlılar ise Gaziantep'teki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan silah ve çalınan paralar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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