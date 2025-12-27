İSTANBUL 6°C / 4°C
Güncel

Markete giden anne döndüğünde felaketle karşılaştı! Küle dönen evde 2 kardeş can verdi

Mersin'in Silifke ilçesinde sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, anneleri markete gittiği sırada evde kalan 1 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

IHA27 Aralık 2025 Cumartesi 12:12
Markete giden anne döndüğünde felaketle karşılaştı! Küle dönen evde 2 kardeş can verdi
Kahreden yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No:20'de bulunan müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre, Baba H.T. işe gittikten sonra anne A.T de çocukları 1 yaşındaki Ayaz ile 7 yaşındaki Poyraz'ı evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete gitti. Bu sırada sobadan yangın çıktı.

Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü.

Yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

2 çocuğunu kaybeden annenin olay yerinde feryat ettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

