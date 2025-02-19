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  • ''marketfiyati.org.tr''ye yoğun ilgi... Sayı 2 milyona yaklaştı
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''marketfiyati.org.tr''ye yoğun ilgi... Sayı 2 milyona yaklaştı

Marketlerdeki ürün fiyatlarının karşılaştırılabildiği siteyi bir haftada 1,8 milyon kişi ziyaret etti.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
''marketfiyati.org.tr''ye yoğun ilgi... Sayı 2 milyona yaklaştı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları "marketfiyati.org.tr" internet sitesini bir haftada 1 milyon 760 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları internet sitesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Kacır, "http://marketfiyati.org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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