Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir marketi işleten Hakan S. (49) ile Erkan S. (47) isimli iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S. iddiaya göre, yanında getirdiği benzin bidonuyla market içindeki ofis ve ev olarak kullanılan odayı ateşe verdi.

Çıkan yangında Hakan S, işletmede bulunan oğulları Y.H.S. (15), Y.E.S. (23), boşandığı eşi Ö.Ş. (44), market çalışanı S.U. (24) ile Erkan S. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşletmedeki yangın ise bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hakan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, Erkan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip de olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.