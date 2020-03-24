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Marketler saat kaçta açılıyor? Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? Marketlere sınırlama!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. Ülkemizde de görülen bu salgına karşı tedbir ve önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler belirlenen saatlerde açılıp kapanacak. Peki, Marketler saat kaçta açılıyor? Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? İşte tüm bu soruları sizler için yanıtlandırdık..

24 Mart 2020 Salı  10:06 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:06
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Marketler saat kaçta açılıyor? sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge yayınladı. Bu genelge kapsamında il ve ilçelerde tüm marketler belirlenen saatlerde açılıp kapanacak. Marketler ve bakkallar kaçta açılıp, kaçta kapanacak? İşte tüm merak edilenler..

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ile genelde gönderdi. Buna göre market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

MARKETLER VE BAKKALLAR KAÇTA KAPANIYOR?

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.

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