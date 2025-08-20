İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9254
  • EURO
    47,6957
  • ALTIN
    4376.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Markette dehşet! Eski kız arkadaşına saldırdı, ayırmak isteyen kişiyi bıçakladı
Güncel

Markette dehşet! Eski kız arkadaşına saldırdı, ayırmak isteyen kişiyi bıçakladı

Yalova'da bulunan bir zincir markette ortalık karıştı. Eski kız arkadaşına işyerinde saldıran şüpheli daha sonra olaya müdahale eden vatandaşlardan birini bıçakladı. İşte o anlar...

İHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
Markette dehşet! Eski kız arkadaşına saldırdı, ayırmak isteyen kişiyi bıçakladı
ABONE OL

Yalova'da zincir bir markete çalışan eski kız arkadaşına işyerinde saldıran şüpheli daha sonra olaya müdahale eden vatandaşlardan birini bıçakladı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T.(44) işyerinde eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) fiziki saldırısına uğradı. Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan zanlı daha sonra ise market içine girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada vatandaşlar şüpheli şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran zanlı A.Y, burada E.E'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

  • market saldırı
  • kız arkadaş
  • müdahale

ÖNERİLEN VİDEO

Sıcaktan bunaldılar, serin sulara daldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.