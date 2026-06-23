Antalya'nın Kaş ilçesinde kendini bilmez bir şahıs, içerik üreticisi iki genç kadının tesettürüyle dalga geçmeye çalıştı.

Yaşanan anları kayda alan kadınlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken olay kısa sürede gündem oldu.

Markette karşılaştıkları bir kişi, genç kadınlara yönelik olarak, "Terlemiyor musunuz böyle simsiyah giyinip? Hava 36 derece" ifadelerini kullandı.

Kadınların "Tesettürlüyüz, ne yapacağız?" cevabı üzerine şahıs bu kez, "Denize de böyle mi giriyorsunuz?" diye sordu. Genç kadınların "Evet" cevabını vermesi üzerine şahıs, "Hangi tarikat bu?" ifadelerini kullandı. Şahsın, "Biz de camiye gidiyoruz ama sizin düşünceniz farklı" ifadelerini kullanması üzerine kadınlar, "Hepimiz Müslümanız" diyerek karşılık verdi.