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Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladı

Kayseri'de Abdurrahman E. (45), markette alışveriş yaparken karşılaştığı eski sevgilisi Güner A. (35) ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

DHA29 Haziran 2020 Pazartesi 14:37 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 14:37
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Olay, 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi, Gerede Caddesi’nde meydana geldi. Abdurrahman E., markette alışveriş yaptığı sırada eski sevgilisi Güner A. ile karşılaştı. Abdurrahman E. ile Güner A. arasında sözlü tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda Abdurrahman E., belinden çıkardığı bıçakla Güner A'yı 11, onun yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı ise 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güner A., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mustafa A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdurrahman E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

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