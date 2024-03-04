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Markette yaşanan tartışmada başörtülüleri hedef alıp gelen polisleri tehdit etti! Gözaltına alınınca özür diledi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, market çalışanıyla tartışması sırasında 'Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter.' diyen, olaya müdahale eden polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
Markette yaşanan tartışmada başörtülüleri hedef alıp gelen polisleri tehdit etti! Gözaltına alınınca özür diledi
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İddiaya göre, Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde dün bir zincir markete giden K.D, ürünün etiketi ile kasa fiyatının farklı olduğunu, daha önce alınan sigarayı da değiştirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kasiyer Ö.B. ile tartışmaya başlayan K.D, çocuklarına haber verdi. Markete gelen K.D'nin oğlu Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'nin de tartışmaya katılması üzerine polis çağrıldı.

Ekiplerin tarafları sakinleştirip ayırmaya çalıştığı sırada O.D'nin, polislere, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm.", market çalışanı Ö.B'ye hitaben de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be." demesi üzerine ekipler müdahale etti.

Polise direnen O.D, yere yatırılarak gözaltına alındı. Polise mukavemet nedeniyle soruşturmayı Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı yürüttü.

O.D, jandarmada alınan ifadesinde, Ö.B'den özür dileyerek, şeker hastası olduğu için bir anda sinirlendiğini ve pişman olduğunu söyledi. Ö.B. de şikayetçi olmadığını belirtti.

Öte yandan "polise görevini yaptırmamak için direnmek" ve "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla adliyeye sevk edilen O.D, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

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