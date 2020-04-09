Marketten aldığımız ürünleri nasıl dezenfekte etmeliyiz? İşte uzmanından tavsiyeler...

AA 09 Nisan 2020 Perşembe 11:32 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 12:18

Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin özellikle alışveriş sonrası bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar olduğunu söyledi.

Vatandaşların sokağa çıkma konusunda ne kadar dikkatli davransa da temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Ekuklu, bu alışveriş sırasında veya alınan malzemelerin dezenfekte edilmemesi durumunda virüs riskiyle karşılaşılabileceğini dile getirdi.

Market ve pazarlarda bazı önlemler alınsa da raflardaki ya da tezgahlardaki ürünlere sıkça dokunulduğunun altını çizen Ekuklu, "Bu temaslar Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerce de yapılabilmektedir. Özellikle hastalığı geçirdiğinin farkında olmayan bireyler ve gençler bu bakımdan daha risklidir ve neredeyse virüslü hastaların yüzde 80'e yakını hastalığı farkında olmadan, yani asemptomatik geçirmektedir." dedi.

- "ÜRÜNLERİN PAKETLERİ SİLİNDİKTEN SONRA BEZLE KURUTULMALI"



Bu sebeplerden hastaların ürünlere farkında olmadan temas ettiğini vurgulayan Ekuklu, "Toplumumuzda özellikle sebze alırken ürüne dokunma ve seçme geleneği nedeniyle bu risk daha da artmaktadır." diye konuştu.

Alışverişten sonra ürünlerin paketlerinin hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ekuklu, şunları kaydetti:

"Paketli ürünler sabunlu su ya da çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra dolaba veya saklanacak yere yerleştirilmelidir. Bu amaçla kullanılacak çamaşır suyu 1'e 100 sulandırılarak kullanılmalıdır. Bunun için pratik bir yol olarak 1 litre suya 1 yemek kaşığı ya da kullanılan üründen 1 kapak konulması yeterli olacaktır. Paketli ürünler bu suyla silindikten sonra temiz bir bezle kurutulmalıdır."



Ekuklu, koronavirüs sürecinde, alışveriş sırasında ve sonrasında alınacak tedbirlerin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alınan ürünler eve sokulmadan, kişinin üzerindeki kıyafetleri çıkarıp çamaşır makinesine atması, elini ve yüzünü yıkaması gerekir. Kıyafetler günlük yaşamda sık kullanılmayan bir alanda çıkarılmalıdır (örneğin balkonda). Kaban ve ceket gibi yıkanması zor kıyafetler açık havada birkaç saat bekletilmelidir. Ayakkabılar evin dışında çıkarılmalıdır. Ayrıca cep telefonu, kredi kartı, anahtarlar kolonya ya da el dezenfektanı ile silinmelidir. El ve yüz temizliği için klasik sabunla ellerin en az 20 saniye yıkanması gerekir. Bu olanak yoksa yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesi olan kolonya ve el dezenfektanı kullanılabilir."