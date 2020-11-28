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Marketten çelik kasa ve çikolata çaldılar, evlerine taşıdıkları o anlar kameraya yansıdı

Bursa'da girdikleri marketten, içinde 5 bin lira olan çelik kasa, çikolata ve çeşitli malzemeler çalan 4 kişi yakalandı. Bu arada, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri evlerine taşıdıkları anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

DHA28 Kasım 2020 Cumartesi 09:09 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:30
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Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi bağlı Görükle Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için markete giren 4 kişi, içinde 5 bin lira bulunan çelik kasa, 1 laptop, 1 akü bataryası, 250 çikolata, 46 çakmak, 1 hoparlörü çalarak kaçtı. Marketin müdürü F.A., sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark edip polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalaryla şüphelilerin, 15 suç kaydı olan İ.F. (30), 13 suç kaydı olan M.K (32), 17 suç kaydı olan C.E. (37) ve 2 suç kaydı olan H.K. (32) olduğu belirlendi. Ekipler 4 şüphelinin kaldığı evi tespit ederek eve baskın düzenledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken çaldıkları para ve malzemeler ise markete teslim edildi.

Bu arada, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri evlerine taşıdıkları anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

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