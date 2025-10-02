İSTANBUL 22°C / 16°C
  Marmara 5.0 ile sallandı... Şener Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem olmaz
Güncel

Marmara 5.0 ile sallandı... Şener Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem olmaz

Marmara Denizi'nde saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Şener Üşümezsoy, 'Silivri çukuru içine doğru giden kesimde kırılmamış 6.2'lik filan bir potansiyel var. O potansiyelin 5.2'lik veya 5.3'lük bir oluşumu oldu. Ama burada onda daha buna benzeyen depremler olabilir.' dedi. Daha büyük bir deprem olup olmayacağına yönelik soruya ise Üşümezsoy, '5 ile 6 arasında 33 kat fark var. Ama 6 ile 7 arasında 33 kattan daha fazla fark var. 6.1'lik bir deprem potansiyeli var.' dedi.

2 Ekim 2025 Perşembe 15:51
Marmara 5.0 ile sallandı... Şener Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem olmaz
Marmara Denizi'nde saat 14.55'te, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

"6.1'LİK BİR DEPREM POTANSİYELİ VAR"

CNN Türk yayınına bağlanan Şener Üşümezsoy, Marmara'da meydana gelen depremi değerlendirdi.

Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

Kumburgaz'a giden kesim kırıldı ama öbür taraftan Silivri çukuru içine doğru giden kesimde kırılmamış 6.2'lik filan bir potansiyel var. O potansiyelin 5.2'lik veya 5.3'lük bir oluşumu oldu. Ama burada onda daha buna benzeyen depremler olabilir.

5 ile 6 arasında 33 kat fark var. Ama 6 ile 7 arasında 33 kattan daha fazla fark var. 6.1'lik bir deprem potansiyeli var. O potansiyelin yaklaşık yani bu 200 km ise 10 km'lik bir alanı yırtıldı. Demek ki 190 km'lik alan daha yapışık, yırtılma potansiyeli olan bir kesim var.

