21 Ağustos 2025 Perşembe
  • Marmara Adası açıklarında panik! ''Botlar, dalgıçlar çıktı''
Güncel

Marmara Adası açıklarında panik! ''Botlar, dalgıçlar çıktı''

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyreden yolcu gemisinde bir kişinin denize düştüğü anonsu yapılması üzerine gemide panik yaşandı. Olayın ardından ekipler bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

21 Ağustos 2025 Perşembe 06:37
Marmara Adası açıklarında panik! ''Botlar, dalgıçlar çıktı''
ABONE OL

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyreden yolcu gemisinde bir kişinin denize düştüğü anonsu yapıldı. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

"BOTLAR, DALGIÇLAR ÇIKTI! HEPİMİZ BALKONLARDAYIZ"

Gemide bulunan İspanyol bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce megafondan bir adamın denize düştüğü anons edildi, bu bir korku filmi gibi görünüyor. Botlar çıktı, dalgıçlar çıktı, hepimiz balkonlardayız. Bu durumdan dolayı kimse uyuyamıyor" ifadelerine yer verdi.

Aynı yolcu, anonsun yapılmasıyla birlikte gemide kaos yaşandığını belirterek, "İnsanlar korku içinde yönlerini kaybederek koşuşturdu. Kişinin kendi mi atladığını yoksa birilerinin mi ittiğini bilmiyoruz. Mürettebattan biri olduğu söyleniyor. Yarın sabah 07.00'de İstanbul'a varmamız gerekiyordu ancak şu an düşüşün olduğu bölgede arama yapıyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

