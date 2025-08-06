Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları devam ediyor. Öte yanadan iş adamının Yalova'dan tekneyle çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Balıkesir Valiliği ise parçalanmış halde bulunan tekneyle ilgili açıklama yaptı.

Yalova'dan denize açıldığı belirlenen yat üretimi yapan iş insanı Halit Yukay'dan (43) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine haber verilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı.

Ekipler, "Graywolf" isimli tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken buldu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

TEKNEYLE ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü iş adamı Halit Yukay'ın (43) dün Yalova'daki marinadan ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Yalova merkezde bulunan Setur Marine'den Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts'ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait yat, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Kaybolan iş adamının arama çalışmaları sürerken dün sabah Yalova'daki marinadan çıkış anlarının görüntüleri çıktı.

BALIKESİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta 23.40 sıralarında Acil Çağrı Merkezi'ne, Halit Yukay'ın (43) "Graywolf" adlı özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için hareket ettiğini ancak kendisinden haber alınamadığına yönelik ihbar geldiği belirtildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi.

"5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir. Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir."

Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Yalova'dan denize açıldığı belirlenen yat üretimi yapan iş insanı Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının, durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.