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Güncel

Marmara Adası'nda aynı bölgede iki kez toprak kayması meydana geldi

Balıkesir Marmara Adası'nda 24 Kasım'da 2 kişinin hayatını kaybettiği mermer ocağındaki toprak kaymasının ardından aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha meydana geldi.

IHA29 Kasım 2024 Cuma 19:19 - Güncelleme:
Marmara Adası'nda aynı bölgede iki kez toprak kayması meydana geldi
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Balıkesir Marmara Adası'nda 24 Kasım'da 2 kişinin hayatını kaybettiği mermer ocağındaki toprak kaymasının ardından aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazanın ardından bölgedeki 8 mermer ocağında faaliyetler geçici olarak durdurulmuştu. Bu kararın, bugünkü olayda can kaybının önüne geçtiği ifade ediliyor. Yetkililer, söz konusu bölgede toprak kayması riskinin yüksek olduğunu belirterek detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Marmara Adası sakinleri ise bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

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