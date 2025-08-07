İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Güncel

Gizemli kazanın ardından ilk adım: Tekne incelemeye alındı

İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu deniz kazasında parçalanan tekne vinçle çıkarıldı. Uzmanların yapacağı inceleme sonucu, teknenin bir başka deniz taşıtıyla mı yoksa büyük bir deniz canlısıyla mı çarpıştığı ortaya çıkacak.

7 Ağustos 2025 Perşembe 15:08
Gizemli kazanın ardından ilk adım: Tekne incelemeye alındı
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada parçalanan tekne, vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Uzmanlar, kazanın sebebinin belirlenebilmesi için tekne üzerinde detaylı inceleme yapacak.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ağustos'ta iş adamı Halit Yukay'ın kaybolduğu tekne kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekinlik Adası'na çekilen parçalanmış tekne, vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. "Graywolf" isimli teknede kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı. Uzman ekipler, gövde üzerindeki hasarın detaylı teknik analizini yaparak, teknenin bir başka deniz taşıtıyla mı yoksa büyük bir deniz canlısıyla mı çarpıştığını ortaya koymaya çalışıyor.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları, hem deniz yüzeyinde hem de kıyı şeridinde aralıksız devam ediyor.

Parçalanan teknede tanker detayı

Marmara Adası açıklarında sır olay

Marmara Denizi'nde bir tekne parçalanmış halde bulundu
