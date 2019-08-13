30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6019
  • 6,2732
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün öğleden sonra çıkan ve gece kontrol altına alınabilen yangının boyutu günün ilk ışıklarında ortaya çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marmara Adası'nın Mestanağa mevkisinde yaklaşık 80 hektar alanda etkili olan yangının ardından soğutma çalışması sürüyor.

Bölgede 110 kişiden oluşan ekiplerin helikopterler ve 50 söndürme aracıyla 10 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışmaları ve hasar tespiti de devam ediyor

Günün ağarmasıyla orman yangınından kaynaklanan zarar da belirginleşti. 30 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 100 civarında hayvanın telef olduğu bölgede bazı araçların da yandığı görüldü.

Ada sakinlerinden Nurgül Erçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok kötü bir gün geçirdiklerini söyledi.

Alevlerin küçük bir yerde başladığını belirten Erçin, "Büyümez zannettik ama çok şiddetli bir fırtına vardı, yangın birden büyüdü." dedi.

Erçin, babasından kalma zeytinliklerde hasara yol açan yangın nedeniyle kümeslerindeki kanatlı hayvanların telef olduğunu ifade etti.

Nurgül Erçin'in eşi Rıfat Erçin de 40 yıldır adada yaşadıklarını dile getirdi.

Yangından büyük üzüntü duyduklarını anlatan Erçin, "Biz bu çamları öğrencilerle diktik, büyük hayallerle dikilmişti. Yangın birden büyüdü, şehri duman bastı. İnsanlar panik olmaya başladı. Allah bir daha göstermesin ama emekler boşa gitti." diye konuştu.

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu.

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Elde kalan kurbanlıklarla ilgili önemli açıklama

Elde kalan kurbanlıklarla ilgili önemli açıklama

Dün akşam saatlerinde başlamıştı, ve kontrol altına alındı

Dün akşam saatlerinde başlamıştı, ve kontrol altına alındı

Metina'ya hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Metina'ya hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAK'ın yeni sistemi İslam dünyasına İstabul'dan tanıtılacak

HAK'ın yeni sistemi İslam dünyasına İstabul'dan tanıtılacak

Harddiskler neden silindi? YÖK eski başkanı hakkında soruşturma izni

Harddiskler neden silindi? YÖK eski başkanı hakkında soruşturma izni

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Doğum oranı düşüyor, Türkiye yaşlanıyor

Doğum oranı düşüyor, Türkiye yaşlanıyor

Çin işi miras kumpasında yeni gelişme! Borcu kızına kaldı

Çin işi miras kumpasında yeni gelişme! Borcu kızına kaldı
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

İkonik rollere son dakika seçilen oyuncular

İkonik rollere son dakika seçilen oyuncular

Sadece yazın hazırlanıyor... Kilosu 300 lira

Sadece yazın hazırlanıyor... Kilosu 300 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA