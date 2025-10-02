İstanbul ve çevrelerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. 5.0'lık deprem Tekirdağ'da Marmara Denizi açıklarında gerçekleşti.

Bununla birlikte deprem İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir'de de hissedildi.

İstanbul Valisi Gül, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır." ifadesinde bulundu.

Gül, depremde yaşanan panik sebebiyle 17 kişinin yaralandığını bildirdi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD'ın NSosyal hesabından Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Bakan Yerlikaya, depremle ilgili X hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR YAPILMAMIŞTIR

Depremle ilgili ekiplerin saha taramasına başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir olumsuz ihbar yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirimde bulunmaları rica olunur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

BAKAN URALOĞLU: ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPIMIZDA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Marmaraereğlisi merkezli, çevre illerimizde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREM İSTANBUL'DA PANİĞE NEDEN OLDU

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi Tekirdağ açıkları olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Bakırköy Adliyesi'nde bulunanlar da binadan çıkarak, bahçede beklemeye başladı.

Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Fatih'te depremi hissederek sokağa çıkan vatandaşlardan Hüsnü Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı paniği, "Hissedince dışarı kaçtık. Alttan baya etkili vurdu. Korku elbette oluyor. Deprem bölgesiyiz ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz." sözleriyle dile getirdi.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLİYOR

Deprem sonrası öğrenciler okullarından evlerine gönderilmeye başlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: TÜM SÜREÇ TAKİP EDİLMEKTEDİR

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından takip etmektedir. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yüce Allah'tan ülkemizi her türlü afetten muhafaza etmesini diliyorum."

HAVA TRAFİĞİ AKSAMADI

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da, hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış, havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı'nda da deprem nedeniyle hava trafiğinde aksama yaşanmadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 67'YE ÇIKTI

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da ana arterler, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67'ye kadar çıktı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.