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Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:33 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:38
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden, öğleden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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