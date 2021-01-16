Marmara Bölgesi için kar yağışı uyarısı

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:47 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:47

Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normalleri altında olacak. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.



Kuvvetli rüzgar beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.