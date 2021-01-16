İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
Güncel

Marmara Bölgesi için kar yağışı uyarısı

Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 09:47 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:47
ABONE OL

Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normalleri altında olacak. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.