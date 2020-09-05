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Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak alarmı

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 09:28
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli esecek.

Yağışların, akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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