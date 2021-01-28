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Marmara Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 09:30 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:30
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede İstanbul'un kuzey kesimleri ile Anadolu Yakası, Kocaeli Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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