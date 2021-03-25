Marmara Bölgesi'nde kar bekleniyor

AA 25 Mart 2021 Perşembe 09:42 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 09:42

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerinde 8-12 derece altında olması bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece beklenen zirai don nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.