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Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde bu gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, yarın öğleden sonra ise Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

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