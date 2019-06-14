26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8839
  • 6,6037
  • 255.315
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Ekrem İmamoğlu´nun valiye ´it´ dediği anların en net görüntüsü ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu

Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu

'Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz'

'Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz'

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde: Affedildi

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde: Affedildi

Saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Zamanlaması manidar

Saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Zamanlaması manidar

Yeni Akit yazarına çirkin saldırı

Yeni Akit yazarına çirkin saldırı

Dev projede sona gelindi! İki il arası 40 dakikaya düşüyor

Dev projede sona gelindi! İki il arası 40 dakikaya düşüyor
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım´dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

Binali Yıldırım´dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

Dünya karanlığa gömülebilir! Bilim insanları uyardı...

Dünya karanlığa gömülebilir! Bilim insanları uyardı...

Vücudunuzu hiç böyle görmediniz

Vücudunuzu hiç böyle görmediniz

Çarpıcı açıklama: Havada uçuşan cisimler gördük

Çarpıcı açıklama: Havada uçuşan cisimler gördük

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA