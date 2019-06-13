Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
MARMARA Denizi'nde Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde hissedildi.
- DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.44'te Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ il merkezleri ile çevrelerinde de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Güzelköy açıkları, derinliğini ise 15 kilometre olarak kaydetti.
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