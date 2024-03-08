Marmara Denizi'nde batan geminin sahibi Altıntaş, toprağa verildi

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası, Gündoğdu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen Altıntaş'ın cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazın ardından, Göndoğdu Mezarlığı'na götürüldü.

Helallik alınmasının ardından cenazenin toprağa verildiği törene Altıntaş'ın kardeşi Muhsin Altıntaş, Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

- MÜRETTEBATTAN 2 KİŞİNİN CESETLERİNE DAHA ÖNCE ULAŞILMIŞTI

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrası cesedin Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.