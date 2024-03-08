İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2024 Cuma / 28 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9663
  • EURO
    35,0772
  • ALTIN
    2233.24
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marmara Denizi'nde batan geminin sahibi Altıntaş, toprağa verildi
Güncel

Marmara Denizi'nde batan geminin sahibi Altıntaş, toprağa verildi

Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında cesedi 5 gün önce bulunan, geçen ay batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş, Marmara Adası'nda son yolculuğuna uğurlandı.

AA8 Mart 2024 Cuma 18:47 - Güncelleme:
Marmara Denizi'nde batan geminin sahibi Altıntaş, toprağa verildi
ABONE OL

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası, Gündoğdu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen Altıntaş'ın cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazın ardından, Göndoğdu Mezarlığı'na götürüldü.

Helallik alınmasının ardından cenazenin toprağa verildiği törene Altıntaş'ın kardeşi Muhsin Altıntaş, Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

- MÜRETTEBATTAN 2 KİŞİNİN CESETLERİNE DAHA ÖNCE ULAŞILMIŞTI

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrası cesedin Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.