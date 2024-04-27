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Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki stajyerin cenazesi defnedildi

Marmara Denizi'nin Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında yaklaşık 2,5 ay önce 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin batması sebebiyle hayatını kaybeden stajyer Ahmet Atav'ın cenazesi, Yalova'nın Altınova ilçesinde toprağa verildi.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 15:34 - Güncelleme:
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki stajyerin cenazesi defnedildi
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Kurşunlu Mahallesi açıklarında bulunan Atav'ın cenazesi, götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak ailesinin yaşadığı Altınova'ya getirildi.

Atav için Hürriyet Mahallesi'ndeki Hacı Tevfik Yılmaz Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, babası Şenol Atav, annesi Hatice Oruç Demirkaya, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet Atav'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.

Aramalarda, kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan geminin sahibi Murat Altıntaş, yağcı Hüseyin Tutuk ve aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cesetlerine ulaşılmıştı. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın (69) cesedi 28 Mart'ta Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kıyıya vurmuş, makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) cesedi ise 24 Nisan'da denizin yüzeyinde bulunmuştu.

Geminin mürettebatından mühendis Murat Çalışkan'a (33) ait herhangi bir ize şu ana kadar rastlanamadı.

  • Marmara Denizi
  • Ahmet Atav
  • cenaze

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