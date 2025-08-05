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Güncel

Marmara Denizi'nde bir tekne parçalanmış halde bulundu

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki bir kişi aranıyor.

AA5 Ağustos 2025 Salı 22:43 - Güncelleme:
Marmara Denizi'nde bir tekne parçalanmış halde bulundu
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Yalova'dan denize açıldığı belirlenen kişiden haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine haber verilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı.

Ekipler, tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken buldu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

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