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Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına: İDO seferleri iptal

Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. Fırtınanın etkisiyle Beşiktaş sahiline vuran dalgalar 2 3 metre boyuna ulaştı. Şehir Hatları ve İDO seferleri iptal edildi.

İHA26 Kasım 2023 Pazar 01:16 - Güncelleme:
Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına: İDO seferleri iptal
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği haftasonu Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Cumartesi öğle saatlerinde başlayan fırtınanın pazar akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen fırtına İstanbul'da etkisini gösterdi. Beşiktaş sahiline vuran dalgaların boyu 2 3 metreye ulaşırken deniz seferleri de olumsuz etkilendi.

Sahilde bulunan vatandaşlar ise kıyıya vuran dalgaların keyfini çıkardı. Dalgaların kıyıya vurduğu esnada bazı vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf ve video çekerken bazı vatandaşlar ise sahil kenarında dalgaları seyretti.

2 arkadaşın dalgalara aldırış etmeden sahilde bisiklet sürdüğü anlar kameraya yansıdı. Bir gemi ise dalgalara rağmen ilerlemeye çalışırken görüntülendi.

İDO tarafından yapılan açıklamada fırtınanın etkisiyle pazar günü de deniz seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

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