İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2022 Çarşamba / 6 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6762
  • EURO
    16,1543
  • ALTIN
    950.459
  • BIST100
    2036.07
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marmara Denizi'nde poyraz 4 gündür etkisini sürdürüyor
Güncel

Marmara Denizi'nde poyraz 4 gündür etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:12
ABONE OL

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli, yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 4 gündür sert estiğini, balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydos ettiğini söyledi.

Balıkçı Hasan Oğuz ise poyrazın balıkçıları olumsuz etkilediğini, karides avcılığı için poyrazın etkisini kaybetmesini beklediklerini ifade etti.

Poyrazın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.