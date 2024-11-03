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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli! Limanlarda beklemeye çekildiler

Şiddetli rüzgar nedeniyle etkili olan dalgaların ulaşımı zorlaştırdığı Marmara Denizi'nde büyük yük gemileri Tekirdağ açıklarına demirlerken, bölgedeki balıkçılar da fırtına sebebiyle limanlarda beklemeye çekildi.

IHA3 Kasım 2024 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli! Limanlarda beklemeye çekildiler
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Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nde uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin rotasında zorluklar oluşturdu. Fırtına ile beraber yükselen dalgalar, gemilerin güvenli seyahatini engellerken, birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına yakın bölgede demir atmak zorunda kaldı.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

Tekirdağ'daki balıkçılar da fırtınanın etkisiyle denize açılamazken, teknelerini barınaklarda rıhtıma bağladı. Bölgedeki yetkililer, poyrazın etkisinin azalmasının ardından balıkçıların tekrar denize açılarak avcılığa devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, fırtınanın etkisini azaltması ve deniz şartlarının düzelmesiyle balıkçıların faaliyetlerine devam edeceğini vurgularken, Tekirdağ'daki limanlarda bekleyen gemilerin de uygun şartlar oluştuğunda yolculuklarına devam etmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava şartlarının düzelmesi, bölgedeki deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini normal seyrine döndürecek.

  • marmara denizi
  • rüzgar
  • hava şartları

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