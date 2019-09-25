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'Marmara Denizi'ndeki deprem işaret vermedi'

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 'Dün meydana gelen depremin olduğu bölgede geçmişe baktığımızda büyük ve yıkıcı deprem var. Ancak dünkü aktivite bunun tekrarlanmasıyla ilgili bir işaret vermedi.' dedi.

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KOÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Deprem Sempozyumu"na (IESKO2019) katılan Sertçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün meydana gelen depremin yaşandığı bölgede geçmişte büyük ve yıkıcı deprem olduğunu söyledi.

Sertçelik, dünkü depremin sadece bir öncüsünün olduğunu, gece boyunca izlenimlere bakıldığında 4,6 ile uyumlu bir artçı sürecinin devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Deprem çok yeni. 'Bir sonraki depremin öncüsüdür' ya da 'Bir sonraki deprem burada olacaktır' dememiz çok yanlış olacaktır. Ancak her deprem, bizim aslında deprem konusunu her an gündemde tutmamız gerektiğini ve olası bir Marmara depremine her an hazırlıklı olmamız gerektiğini belirtmektedir. Dün meydana gelen depremin olduğu bölgede geçmişe baktığımızda büyük ve yıkıcı deprem var. Ancak dünkü aktivite bunun tekrarlanmasıyla ilgili bir işaret vermedi."

OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE KOCAELİ'NİN ROLÜ

Olası Marmara depreminde, Kocaeli'nin çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Sertçelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Marmara Depremi ile Kuzey Anadolu fayında bir enerji çıkışı olmuştur ve bölge rahatlamıştır. Kuzey Anadolu fayı boyunca kurulu olan illerimizde şu anda en az deprem olma riski olan yer Kocaeli'dir. O nedenle olası bir Marmara veya İstanbul depreminde Kocaeli etkin bir rol oynayacaktır.

Kocaeli, hem bulunduğu konum itibarıyla deniz, kara, hava ve demir yolu sisteminin etkin olarak kullanıldığı bir bölge olması hem de İstanbul'a yakın olması nedeniyle bu depremlere hazırlık yapmak durumundadır. Bu hazırlıklar sonucunda Kocaeli, bazen Anadolu'dan gelen yardımların depolandığı, bazen bu malzemelerin koordineli olarak ihtiyaç duyulan bölgelere aktarıldığı, bazen de Marmara'daki depremden etkilenen vatandaşların hayat normale dönene kadar yaşayacağı bir şehir olacaktır."

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