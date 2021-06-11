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Güncel

Marmara Denizi'nden 3 günde toplanan 733 metreküp müsilaj bertarafa gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, 3 günde toplam 733 metreküp müsilajın bertarafa gönderildiğini bildirdi.

AA11 Haziran 2021 Cuma 12:19 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 12:19
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Kurum, Twitter hesabından Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yapılan müsilaj temizliğini, 3'üncü gün olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdüklerini belirten Kurum, "10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.

Üç günün sonunda illerdeki toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul 174,6 metreküp, Kocaeli 77,5 metreküp, Bursa 63 metreküp, Tekirdağ 28 metreküp, Balıkesir 114 metreküp, Çanakkale 118 metreküp, Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük. Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız."

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