Marmara Denizi'nden 9 bin 959 metreküp müsilaj bertaraf edildi

AA 2 Temmuz 2021 Cuma 12:21 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 12:21

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.



Müsilaj temizleme seferberliğinin 24'üncü gününde toplanan 565 metreküp müsilajla toplam 9 bin 959 metreküp müsilajın bertaraf edildiğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"1 Temmuz itibarıyla İstanbul'da 5 bin 421 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811 metreküp, Çanakkale'de 911 metreküp, Yalova'da 2 bin 20 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden toplayıp düzenli depolama sahalarına gönderdik.

Müsilaj seferberliğimizde denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik; 8 bin 118 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uyguladık, 2 bin 180 atık su numunesi inceledik."

