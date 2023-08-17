Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Deprem Anıtı'nda stantların gezilmesiyle başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş"ü ile devam etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri yazılı mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bırakan katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi ve salonları gezdi.

Sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'in ardından deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu.

Alanda kurulan stantlarda Yalova Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ve helva ikramı yapıldı.

Anma törenine, Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.