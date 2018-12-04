Marmara geneli hafif yağışlı geçecek
Edirne dışında Marmara Bölgesi genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde, Edirne dışında akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçmesi öngörülüyor.
Bölge genelinde yer yer pus ve sis beklenirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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