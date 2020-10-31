İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
Güncel

Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 10:13 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:13
ABONE OL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların bölgenin doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, rüzgarın batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey kıyı kesimlerde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.