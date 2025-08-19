İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Marmara kızıl yosunla kaplandı: Kötü koku vatandaşı isyan ettirdi

Marmara Denizi'nde şiddetli poyrazın etkisiyle Tekirdağ kıyılarına vuran yosunlar, denizin yüzeyini kaplayarak adeta kara toprak parçasına dönüştürdü. Yoğun kokudan rahatsız olan vatandaşlar, yosunların 1 haftadır durduğunu söyleyerek CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden bölgede temizlik çalışması yapmasını bekliyor.

19 Ağustos 2025 Salı 12:09
Marmara Denizi'nde, poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından Süleymanpaşa ilçesine yoğun şekilde sürüklenen kızıl yosunlar, denizin yüzeyini kaplayarak adeta kara toprak parçasına dönüştürdü.

Poyraz fırtınasının ardından kıyılara vuran kızıl yosunlar, özellikle Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı mevkisinde karavanların olduğu bölgede yoğun bir tabaka oluşturdu. Denizin rengini değiştiren görüntü çevrede yaşayanların tepkisine yol açtı.

'KESKİN BİR KOKU VAR'

Bölgede karavanda yaşayan Mehmet Tunalı, keskin bir koku nedeniyle yaşamın zorlaştığını belirterek, "Burada koku içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Bunlar Poyraz fırtınası ile beraber geldi. Bir haftadır duruyor. Bayağı dağıldı, nasıl gider bilmiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden bölgede temizlik çalışması yapılmasını bekliyor.

