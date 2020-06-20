20 Haziran 2020 Cumartesi 19:06 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 19:36

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan,"Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır." dedi.

"KENDİ ÜLKESİNE HİSSİZ OLANLARA NE YAPSAK FAYDA ETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi ülkesine - halkına, kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz." dedi.

"DARBE GİRİŞİMİYLE DOĞRUDAN HAYATIMIZA KAST ETTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler. Ekonomik tuzaklarla Türkiye'ye diz çöktürmek ve böylece bizden kurtulmak istediler." diye konuştu. Erdoğan, "Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Böyle bir eseri ülkemize kazandırmamızın ayrıca önemi olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin altyapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kazandırdığımızın eserlerin değerini yeniden keşfediyoruz. Batı ülkelerindeki her şeyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde tam tersine her şeyi tam tersine kötü, pespaye görürler. Bunlar Batı karşısında ezik, kendi halkına karşı küstahtırlar. Yıllardır bu zihniyete eski Türkiye'nin artık olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ama nafile. Adeta Nuh deyip peygamber demeyen inatla ülkelerini kötülemeyi sürdürüyorlar. Salgın döneminde yüzlerdeki makyajlar düşmüştür. Sağlık personelinden, ilaca kadar üretime dayalı her konuda gelişmiş ülkeler ciddi sıkıntılar yaşamışlardır.

"ÜSTÜSTE KONULAN CENAZE FOTOĞRAFLARI YAŞAMADIK"

Aynı ülkeler bunun yanında sağlık hizmetleri konusunda adeta çuvalladı. Hastane kapasiteleri, sağlık personeli sayılarının rutinin biraz üzerine çıkan bu yükü kaldıramayacağı ortaya çıktı. Türkiye ise yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır. Ne hastane koridorlarında çaresizce çırpınan insan görüntüleri, ne üst üste yığılan cenaze fotoğrafları yaşadık. Ülkemizde hastanede tedavi olup evine döndükten sonra tüm malını mülkünü satsa ödeyemeyeceği sağlık faturaları karşısında dehşete düşen insan görüntüleri olmadı. Türkiye dünyada eşine az rastlanır genel sağlık sigortası sistemiyle vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunabilir bir ülke haline gelmiştir.

"KENDİ HALKINA KÖR, SAĞIR, DİLSİZ VE HİSSİZLER"

İstanbul'da çok kısa sürede her biri iki acil durum hastanesini, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesini hizmete açtık. Bugün de açılışını yaptığımız hastanemizi İstanbullumuza ve milletimize kazandırıyoruz. Esasen İstanbul Havalimanımızdan barajlarımıza, buraya da Kars Barajı'mızın açılışını gerçekleştirdik, oradan geliyorum. Her alanda benzer neticeler elde ettik. Tüm bunlar görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, hissetmek isteyen kalpler içindir. Kendi halkına kör, sağır, hissiz olanlara ne yapsanız fark etmez.

"BİLEKLERİMİZE KELEPÇE TAKMAYI HAYAL ETTİLER"

Milletimiz hep yanımızda yan aldı. İnşallah bundan sonra eser ve hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz. Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri mücadeleyi demokrasi, altyapı, ekonomi, altyapı alanında vermemesidir. Dünyada bizim kadar birçok cephede aynı alanda mücadele yürüten bir başka ülke yoktur. Sokakları karıştırarak milli birlik ve beraberliğimize saldırdılar. Milli iradenin göreve getirdiği hükümeti yıkmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Yargı emniyet kumpasıyla bileklerimize kelepçe takmayı hayal ettiler. Sınırlarımıza yığdıkları çapulcuları kullanarak vatanı parçalamayı denediler. Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kast ettiler. Ekonomik tuzaklarla diz çöktürüp bizden kurtulmak istediler.

"BUGÜNÜN DEĞİL GELECEĞİN İHTİYAÇLARINI GÖZETTİK"

Kendi senaryolarını tedavüle sokmaya çalıştılar. Hamdolsun hepsinde de milletimizin feraset, irade, basiretine çarpıp geri döndüler. Biz mücadelemizi bir adım daha öteye taşıdık. Vesayete karşı demokrasiyi güçlendirdik. Terör örgütlerinin saldırılara karşı güvenliğimizi güçlendirdik. Irak, Suriye, Akdeniz'e kadar tüm sınırlarımızda tehditleri kaynağında yok edeceğimiz yeni bir güvenlik paradigması icat ettik. Büyüyemi, istihdamı, teknolojiyi yükselttik. Bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını gözettik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin altyapısını oluşturduk.

"TÜRKİYE İNŞALLAH BU KEZ HAK ETTİĞİ YERE GELECEK"

Türkiye'yi özenen ülke olmaktan çıkarıp özenilen ülke haline getirdiğimiz için Rabbimize sonsuz hamdü sena ediyoruz. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başında geliyor. Türkiye inşallah bu defa hak ettiği yere gelecek. Önümüzdeki kısa vadeli sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgın müsibetini ülkemizden ne kadar çabuklaştırırsak o derece hızlı yol alırız. Hep birlikte salgını yenmek için gereken kurallara uymalıyız.

"TEMİZLİK, MESAFE, MASKE, YANİ TMM, YANİ TAMAM..."

Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor. Israrla üzerinde durduğumuz husus var; maske, mesafe ve temizlik. Şimdi bu ilkeleri küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Yani TMM. Yani tamam. Unutmayınız, bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Bu dikkat ve hassasiyetle inşallah kısa sürede salgını gündemimizden tamamen çıkaracağımıza inanıyorum. Gönül arzu ederdi ki, ekranda izledik, bugünkü hastane açılışımızı kendi mekanında yapsaydık. Fakat bu Kovid 19 sebebiyle, orası acil durum mekanı olduğu için oraya girmek sıkıntılı olabilirdi.

"BURAYA ASAF HOCAMIZIN İSMİNİ VERMEYİ KARARLAŞTIRDIK"

Hastanemizi şehrimize kazandırmakta emeği geçenleri kutluyorum. Marmara Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığımızın birlikte kazandırdığı bu hastanemize Prof. Dr. Asaf Atasever hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık. İnşallah Asaf hocamızın adıyla burayı anacağız. Bu mekan var olduğu sürece Asaf hocamız da burada anılmış olacak. Asaf hocamız tıb alanında yaptığı hizmetler dışında tam bir dava adamı, tam bir vakıf insanıydı. Bu ülkede zor zamanlarda verdiği çetin mücadeleyle hayatı geçmiştir. Her vakıf insanı gibi onun da en büyük gayesi imanlı, donanımlı, başarılı, vatanına ve milletine sadık, ülkesine hizmet edecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamak olmuştur. Hocamızın en büyük özelliği her şart altında doğruyu konuşmak olarak bilinirdi. Asaf hocamızı bir kez daha rahmetle yadediyorum.