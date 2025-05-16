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Marmara'da alçak basınç alarmı: Gün ve saat verildi

Marmara bölgesinin alçak basınç sisteminin etkisine gireceği belirtilerek İstanbul için gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 20:31 - Güncelleme:
Marmara'da alçak basınç alarmı: Gün ve saat verildi
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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.

KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA

Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

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