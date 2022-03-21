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Marmara'da deniz ulaşımına engel

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

AA21 Mart 2022 Pazartesi 15:44 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:44
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Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Bir balıkçı kayığı da poyraz nedeniyle battı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, poyrazın çok sert estiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Son haftalarda poyrazdan olumsuz etkilendiklerini dile getiren Pehlivanoğlu, "Zamanın çoğunu limanda geçirdik. Poyrazın birkaç güne geçmesi bekleniyor. Yeniden avlanmak için bekliyoruz." dedi.

Poyrazın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

  • Marmara Denizi
  • poyraz
  • deniz ulaşımı

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