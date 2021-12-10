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Marmara'da denizanası popülasyonu arttı

Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış dikkat çekiyor.

AA10 Aralık 2021 Cuma 17:15 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 17:15
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Tekirdağ'da Marmara Denizi açıklarında deniz yüzeyini kaplayan denizanaları zaman zaman kıyıda da görülüyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimsel ve su sıcaklığına paralel olarak bazı bölgelerde denizanası sayısında artış görülebildiğini söyledi.

Şirin, durumun küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı olduğunu ifade ederek, "Bu genel bir iklim değişikliğinin getirdiği bir durum, endişeye gerek yok. Uç noktalar halinde görüyoruz. Görülme süreleri uzayabiliyor. Popülasyonları çok yüksek seviyelere çıkabiliyor ama bazen de çok düşük seviyelere inebiliyor. Maalesef bu durumlarla karşılaşma oranları da her geçen gün artıyor." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da yılın belirli dönemlerinde denizanası sayısının arttığını belirterek, vatandaşların bu duruma şaşırdıklarını ifade etti.

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