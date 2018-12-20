Yalova'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yalova'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
- star.com.tr
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
SON DEPREMLER - DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD'dan açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.34'te merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Bursa'da da hissedildiği öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den deprem ile ilgili yapılan açıklama:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 19 Aralık 2018
IRAK https://t.co/qKlM5halPa
20.12.2018, 00:17:55 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.