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Yalova'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yalova'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

  • star.com.tr
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

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AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.34'te merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Bursa'da da hissedildiği öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den deprem ile ilgili yapılan açıklama:

 

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