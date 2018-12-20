Yalova'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.34'te merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Bursa'da da hissedildiği öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den deprem ile ilgili yapılan açıklama: