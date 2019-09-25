Marmara'da korkutan deprem

Marmara Denizi'nde saat 16.07'de 3.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Depremin merkez üssü, Silivri'ye 22 kilometre uzaklıkta. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, Büyükçekmece'ye olan mesafe 36, İstanbul merkezine ise 65 kilometre.

Sarsıntının yerin 12 kilometre altında gerçekleştiği belirtiliyor.

Silivri'de dün saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri'de bazı okullar tahliye edilmiş