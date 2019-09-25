Marmara'da korkutan deprem
Silivri açıklarında dün gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, bugün aynı noktada 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Marmara Denizi'nde saat 16.07'de 3.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Depremin merkez üssü, Silivri'ye 22 kilometre uzaklıkta. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, Büyükçekmece'ye olan mesafe 36, İstanbul merkezine ise 65 kilometre.
Sarsıntının yerin 12 kilometre altında gerçekleştiği belirtiliyor.
Silivri'de dün saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri'de bazı okullar tahliye edilmiş
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.